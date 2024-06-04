Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Танцующая Асель Сагатова зарядила позитивом Казнет (видео)

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова выложила в Instagram-аккаунте новое видео. Фанаты отметили, что звезда фильмов "Рэкетир" и "My love is Aisulu" зарядила их позитивом, передает NUR.KZ.

Асель поделилась позитивным роликом в своем блоге. На кадрах она задорно танцует вместе с детьми, друзьями и коллегами.

"Жить, танцуя, значит наслаждаться каждым моментом, не бояться быть собой и выражать свои чувства открыто и искренне. Кого узнали на видео?" - спросила она.

Карлыгаш Мухамеджанова, Жан Байжанбаев, Еркебулан Токтар и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса отреагировали на видео. Не остались в стороне и фанаты Асель.

"Ух, зажигательное видео. Узнала актеров Айсулу и Чингиза, в конце парень похож на блогера Суперпапу Серика", "Смешно", "Обожаю Асель и эту музыку", "Классная", "Шикарно выглядите", - написали комментаторы.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2112024-tancuyushchaya-asel-sagatova-zaryadila-pozitivom-kaznet-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.