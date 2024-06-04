Танцующая Асель Сагатова зарядила позитивом Казнет (видео)

Казахстанская актриса Асель Сагатова выложила в Instagram-аккаунте новое видео. Фанаты отметили, что звезда фильмов "Рэкетир" и "My love is Aisulu" зарядила их позитивом, передает NUR.KZ.

Асель поделилась позитивным роликом в своем блоге. На кадрах она задорно танцует вместе с детьми, друзьями и коллегами.

"Жить, танцуя, значит наслаждаться каждым моментом, не бояться быть собой и выражать свои чувства открыто и искренне. Кого узнали на видео?" - спросила она.

Карлыгаш Мухамеджанова, Жан Байжанбаев, Еркебулан Токтар и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса отреагировали на видео. Не остались в стороне и фанаты Асель.

"Ух, зажигательное видео. Узнала актеров Айсулу и Чингиза, в конце парень похож на блогера Суперпапу Серика", "Смешно", "Обожаю Асель и эту музыку", "Классная", "Шикарно выглядите", - написали комментаторы.