"Вот это келин": Акерке Буркитбай восхитила образом в национальном стиле
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Казахстанская исполнительница и кобызистка Акерке Буркитбай запечатлелась в казахском национальном наряде - образ супруги Али Окапова не оставил фанатов равнодушными, передает NUR.KZ.
Солистка группы "Assyl" сделала две фотографии - одну на фоне цветочной композиции, а вторую - в траве. Волосы Акерке были аккуратно собраны, а ее головной убор и пышное платье были голубого цвета.
Публикацию артистка подписала лаконично - сердечком под цвет наряда.
Поклонники остались в восторге.
"Невестка Розы Рымбаевой - замечательная девочка", "Какая красивая девочка! Убереги Всевышний от сглаза", "Молодец! Западные девушки должны быть такими", "Без слов, просто красиво", "Невероятная краса", "Вот это келин, красивая", - написали они в комментариях под постом.
Недавно поющий сын Акерке Буркитбай и Али Окапова очаровал соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2123349-vot-eto-kelin-akerke-burkitbay-voshitila-obrazom-v-nacionalnom-stile/