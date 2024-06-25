"Вот это келин": Акерке Буркитбай восхитила образом в национальном стиле

Казахстанская исполнительница и кобызистка Акерке Буркитбай запечатлелась в казахском национальном наряде - образ супруги Али Окапова не оставил фанатов равнодушными, передает NUR.KZ.

Солистка группы "Assyl" сделала две фотографии - одну на фоне цветочной композиции, а вторую - в траве. Волосы Акерке были аккуратно собраны, а ее головной убор и пышное платье были голубого цвета.

Публикацию артистка подписала лаконично - сердечком под цвет наряда.

Поклонники остались в восторге.

"Невестка Розы Рымбаевой - замечательная девочка", "Какая красивая девочка! Убереги Всевышний от сглаза", "Молодец! Западные девушки должны быть такими", "Без слов, просто красиво", "Невероятная краса", "Вот это келин, красивая", - написали они в комментариях под постом.

Недавно поющий сын Акерке Буркитбай и Али Окапова очаровал соцсети.