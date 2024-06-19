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"Посвящается папе": поющий малыш Али Окапова и Акерке Буркитбай умилил соцсети (видео)

Опубликовано:

Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Кобызистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова и невестка народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, показала, как ее малыш пытается петь, и умилила соцсети, передает NUR.KZ.

"У нас, как всегда, вечерний концерт. Сегодня песня посвящается папе. А как проходят концерты в ваших домах?" - написала молодая мама.

На теплых кадрах малыш Зейн пытается петь в микрофон. Отчетливо слышно, как он несколько раз произносит слово "папа". Видео умилило подписчиков, они пожелали ребенку крепкого здоровья и светлого будущего.

"Думаю, что он будет прекрасным артистом, как Димаш", "Сам ведущий, сам композитор, сам певец, молодец, Зейн!", "Малыш хочет стать певцом, как его бабушка", "Какой сладкий", "Тьфу-тьфу, как бы не сглазить", - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119980-posvyashchaetsya-pape-poyushchiy-malysh-ali-okapova-i-akerke-burkitbay-umilil-socseti-video/

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