"Посвящается папе": поющий малыш Али Окапова и Акерке Буркитбай умилил соцсети (видео)
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Кобызистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова и невестка народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, показала, как ее малыш пытается петь, и умилила соцсети, передает NUR.KZ.
"У нас, как всегда, вечерний концерт. Сегодня песня посвящается папе. А как проходят концерты в ваших домах?" - написала молодая мама.
На теплых кадрах малыш Зейн пытается петь в микрофон. Отчетливо слышно, как он несколько раз произносит слово "папа". Видео умилило подписчиков, они пожелали ребенку крепкого здоровья и светлого будущего.
"Думаю, что он будет прекрасным артистом, как Димаш", "Сам ведущий, сам композитор, сам певец, молодец, Зейн!", "Малыш хочет стать певцом, как его бабушка", "Какой сладкий", "Тьфу-тьфу, как бы не сглазить", - отметили пользователи соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119980-posvyashchaetsya-pape-poyushchiy-malysh-ali-okapova-i-akerke-burkitbay-umilil-socseti-video/