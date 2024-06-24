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Тогда и сейчас: Алтынай Жорабаева удивила Казнет редким фото из детства

Опубликовано:

Алтынай Жорабаева
Алтынай Жорабаева. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

Казахстанская исполнительница Алтынай Жорабаева опубликовала в Instagram детское фото с братом и сестрой и сравнила себя в том возрасте со своими дочерями, передает NUR.KZ.

На архивной фотографии 11-летняя Алтынай позирует рядом со старшей сестрой и младшим братом. Ее волосы были заплетены в хвост.

В карусели Жорабаева также опубликовала фотографию своих дочерей и обратилась к поклонникам своего творчества.

"Похожи ли мои девочки на 11-летнюю Алтынай?" - спросила артистка.

"Девочки похожи на Алтынай - все красавицы", "А сейчас не заставишь 11-летних девочек сфотографироваться с такими хвостиками", "Ничего себе, и у меня было такое же платье в детстве", "Девочки одна краше другой", "Красотульки", - написали в комментариях.

В начале года Алтынай Жорабаева родила пятую дочь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2122992-togda-i-seychas-altynay-zhorabaeva-udivila-kaznet-redkim-foto-iz-detstva/

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