Тогда и сейчас: Алтынай Жорабаева удивила Казнет редким фото из детства

Казахстанская исполнительница Алтынай Жорабаева опубликовала в Instagram детское фото с братом и сестрой и сравнила себя в том возрасте со своими дочерями, передает NUR.KZ.

На архивной фотографии 11-летняя Алтынай позирует рядом со старшей сестрой и младшим братом. Ее волосы были заплетены в хвост.

В карусели Жорабаева также опубликовала фотографию своих дочерей и обратилась к поклонникам своего творчества.

"Похожи ли мои девочки на 11-летнюю Алтынай?" - спросила артистка.

"Девочки похожи на Алтынай - все красавицы", "А сейчас не заставишь 11-летних девочек сфотографироваться с такими хвостиками", "Ничего себе, и у меня было такое же платье в детстве", "Девочки одна краше другой", "Красотульки", - написали в комментариях.

В начале года Алтынай Жорабаева родила пятую дочь.