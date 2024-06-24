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"Фигура - бомба": Жанар Дугалова вышла в свет и очаровала поклонников

Опубликовано:

Певица и актриса Жанар Дугалова
Певица и актриса Жанар Дугалова: Instagram.com / zhanar_dugalova

Казахстанская певица и актриса Жанар Дугалова порадовала поклонников свежей фотографией в социальной сети - фанаты не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Айта берсін" показала свой новый снимок, сделанный за кулисами мероприятия. На Жанар было надето вечернее платье черного цвета с россыпью из камней. Из украшений Дугалова выбрала крупные золотые серьги.

Поклонники усыпали любимую певицу комплиментами.

"Жанар - королева красоты, певица золотая. Отлично выглядите, дорогая", "Такая женственная и невероятно талантливая", "Просто великолепная", "Все еще молодая и очень красивая Жанар", "Огонь", "Что за концерт?", "Фигура Жанар - бомба", "Молодец, всегда в форме, красавица, а вокал - бомба", - написали фанаты.

Недавно Жанар Дугалова отдохнула за рубежом - фотографии привели фолловеров в восторг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2122815-figura-bomba-zhanar-dugalova-vyshla-v-svet-i-ocharovala-poklonnikov/

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