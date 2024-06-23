Варнава порадовала поклонников откровенным нарядом

Известная российская актриса Екатерина Варнава порадовала своих подписчиков в соцсетях — она предстала в откровенном наряде. Фото актриса опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Откровенную фотографию в соцсети Катя Варнава подписала "Drama Queen на месте", отметив геолокацию хештегом #cyprus.

Фолловеры поспешили осыпать звезду "Comedy Women" комплиментами, восхитившись ее внешним видом.

"Какая секси. Очень красиво!", "Невозможно красивая", "Ой, извините, что застукал вас такой бесподобной", "Как можно быть такой офигенной?", "Самая красивая женщина! Грамотнейшая", "Красивый человек красив везде"," Красотка с обложки", — пишут поклонники.

На официальном сайте шоу Comedy Woman говорится, что Екатерина Варнава родилась 9 декабря 1984 года в Москве. Семья после рождения дочери переехала в Германию, куда отправлен был по службе отец Кати. Там она жила до 7 лет.

С детства Катя серьезно занималась бальными танцами, ее родители полагали, что девочка станет выдающейся танцовщицей — свои таланты актриса применила во время работы над шоу Comedy Woman.

В начале нулевых Екатерина играла в КВН в командах "Свои секреты", а также "Сборная малых народов". Стоит отметить, что в Высшей лиге она выступала вместе со своей коллегой по сцене Марией Кравченко.

Уйдя из КВН, Варнава продолжила карьеру на ТВ — стала резидентом Comedy Woman, снималась в сериалах, а также реализовала себя в качестве телеведущей.

Ранее Кате Варнаве фанаты посоветовали набрать вес.