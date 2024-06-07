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"Это уже перебор!": Кате Варнаве фанаты посоветовали набрать вес

Опубликовано:

Екатерина Варнава
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

39-летняя российская актриса и звезда "Comedy Women" Катя Варнава показала новые фото в своем Instagram-аккаунте. Некоторые подписчики заявили, что ей стоит набрать вес, передает NUR.KZ.

"Редкое явление - я в платье", - подписала снимок Варнава.

Актриса продемонстрировала длинные ноги, чем восхитила верных поклонников. Однако некоторые подписчики решили, что Варнаве нужно немного поправиться. Публикация за короткое время набрала больше 12 тысяч "лайков" и множество комментариев.

"Классная, очаровательная, но фотографии страшные немного, дистрофия какая-то", "Катя - красивый человек! Займитесь собой", "Не нужно пугать людей такой худобой", "Это уже перебор! Иногда нужно вовремя остановиться", "Ноги просто бесконечные", "Красивая", - разделились во мнениях комментаторы.

Недавно Катя Варнава сразила снимками в белье. Смелая фотосессия была приурочена к грядущему шоу Варнавы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113986-eto-uzhe-perebor-kate-varnave-fanaty-posovetovali-nabrat-ves/

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