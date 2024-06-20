"Какая красота": образ блогера-миллионника Дамели Sweet собрал комплименты в Казнете
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Популярная казахстанская блогерша Дамеля Sweet порадовала подписчиков своего Instagram-аккаунта снимками с новой фотосессии и искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.
Дамеля предстала перед фолловерами в элегантном образе - блогерша надела приталенное черное платье с открытыми плечами и сделала несколько снимков в фотостудии.
Второй образ получился не менее эффектным - на черно-белых фотографиях 23-летняя инстадива показалась в полностью закрытом платье необычного кроя.
"Не позволяй им сдерживать тебя", - обратилась к подписчикам Дамеля.
"Всегда красивая и шикарная", "Какая красота", "Женственная", "Ее глазки и улыбка невероятные", "Наша королева", "Вы самая лучшая", "Живая мотивация", - написали подписчики в комментариях.
Недавно популярная блогерша съездила с семьей в Монако - фотографии оценили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120721-kakaya-krasota-obraz-blogera-millionnika-dameli-sweet-sobral-komplimenty-v-kaznete/