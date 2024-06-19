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"Сердце болит": Дарига Бадыкова показала фото из юности и заговорила о пластической хирургии

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Дарига Бадыкова
Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Дарига Бадыкова вспомнила юность и рассказала, почему у нее "болит сердце", глядя на фотографию с тех времен. Актриса и продюсер также высказалась о пластической хирургии, передает NUR.KZ.

Архивное фото Дариги Бадыковой вызвало у нее бурю эмоций. Актриса объяснила, что стало причиной этому.

"Это время, когда я боялась своей же мечты. Глядя на эту фотографию, сердце болит. Моя одежда в порядке. Но почему я выгляжу такой несчастной? Ох, неуверенность", - написала звезда фильма "Бизнес по-казахски".

Сторис Дариги Бадыковой
Сторис Дариги Бадыковой. Скрин: instagram.com/dariga_badykova

Бадыкова также призналась, что люди в ее окружении советуют ей прибегнуть к современным методам хирургии и косметологии, чтобы якобы улучшить свою внешность.

"Девушки из моего круга говорят мне сделать ринопластику. На это уйдет три месяца. Также советуют поставить виниры на зубы. Боюсь, что буду похожа на лошадь. Но они мне говорят, что так я буду красивой. А мой внутренний мир говорит мне, что я красива и так. Посмотрим", - заключила кинопродюсер.

Накануне Дариге Бадыковой пришлось комментировать слухи о себе, которые начали циркулировать в Сети после покупки люксового авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2120373-serdce-bolit-dariga-badykova-pokazala-foto-iz-yunosti-i-zagovorila-o-plasticheskoy-hirurgii/

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