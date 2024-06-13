"Наша красивая казахская девочка": улетевшая в Корею Анара Батырхан поделилась яркими фото

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Анара Батырхан продолжает показывать подписчикам своего Instagram-аккаунта яркие моменты своего пребывания в Сеуле, передает NUR.KZ.

Пару дней назад Анара посетила знаменитый королевский дворец Кенбоккун и примерила ханбок. Исполнительница публиковала видео в традиционном корейском костюме, а сегодня решила показать и фото.

Вдобавок к этому, Батырхан сделала еще несколько снимков в разных аутфитах на фоне достопримечательностей Сеула и выложила их в Instagram.

Подписчики блога артистки усыпали ее комплиментами.

"Наша красивая казахская девочка", "Такая милая", "Добро пожаловать в Южную Корею!", "Куколка, красотуля", "Ух ты, Вы объездили дворцы и рынки Сеула", "Люблю тебя", "Вау, какая красота", "Огонь", - гласят комментарии под публикацией.