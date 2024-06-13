"Наша красивая казахская девочка": улетевшая в Корею Анара Батырхан поделилась яркими фото
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Казахстанская актриса, певица и телеведущая Анара Батырхан продолжает показывать подписчикам своего Instagram-аккаунта яркие моменты своего пребывания в Сеуле, передает NUR.KZ.
Пару дней назад Анара посетила знаменитый королевский дворец Кенбоккун и примерила ханбок. Исполнительница публиковала видео в традиционном корейском костюме, а сегодня решила показать и фото.
Вдобавок к этому, Батырхан сделала еще несколько снимков в разных аутфитах на фоне достопримечательностей Сеула и выложила их в Instagram.
Подписчики блога артистки усыпали ее комплиментами.
"Наша красивая казахская девочка", "Такая милая", "Добро пожаловать в Южную Корею!", "Куколка, красотуля", "Ух ты, Вы объездили дворцы и рынки Сеула", "Люблю тебя", "Вау, какая красота", "Огонь", - гласят комментарии под публикацией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2117085-nasha-krasivaya-kazahskaya-devochka-uletevshaya-v-koreyu-anara-batyrhan-podelilas-yarkimi-foto/