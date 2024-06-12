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"Всегда мечтала сыграть роскошную женщину": Фариза Ескермес примерила элегантные образы

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Звезда сериала "Мошенники", казахстанская актриса Фариза Ескермес примерила элегантные наряды и вызвала массу лестных отзывов в комментариях в соцсети, передает NUR.KZ.

Актриса намекнула, что воплотит на экране образ новой героини.

"Нурикамал. Всегда мечтала сыграть роскошную женщину", - призналась Фариза.

Элегантный белый костюм с юбкой, широкополая шляпа, придающая ее владелице еще больше женственности, и нити жемчуга на шее и запястьях, а также черные прозрачные перчатки - фанаты, оценив образ, не смогли сдержать своих восхищенных отзывов.

Их восхитил и второй образ Фаризы - актриса попозировала в красном пиджаке и юбке в горошек, а также черной шляпке.

"Фариза, вот как вы умеете так перевоплотиться и прочувствовать ту эпоху и свою героиню, что я сейчас вижу не вас, а ту самую Нурикамал", "Аа, что за красота! Первый образ - супер! Такой стиль - это прям ваше, Фариза", "Джулия Робертс", "Та самая красотка из фильма "Красотка", - написали они.

Мы писали также, что Фариза Ескермес запечатлелась в алом платье на берегу Индийского океана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115921-vsegda-mechtala-sygrat-roskoshnuyu-zhenshchinu-fariza-eskermes-primerila-elegantnye-obrazy/

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