Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Красота спасет мир": Гульназ Жоланова в элегантном платье собрала комплименты в Сети

Опубликовано:

Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Звезда фильмов "Бизнес по-казахски", "Аким" Гульназ Жоланова похвасталась фигурой в приталенном платье. Новые фото она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Изысканное, элегантное черное платье в горошек подчеркнуло фигуру Гульназ Жолановой - актриса дополнила вечерний наряд маленькой черной сумочкой и сережками.

Распущенные волнистые волосы, минимум макияжа и очаровательная улыбка сделали ее образ еще краше. Подписчики звезды "Бизнеса по-казахски" не удержались и оставили массу комплиментов в комментариях.

"Какая красота", "Мощно", "Уау", "Я в восхищении", "Платье супер", "Красота спасет мир. Однако ты спасешь весь мир", "Красивое платье", "Королева", "Очень женственная", - гласят комментарии под фото.

Немногим ранее Гульназ Жоланова показала, как отдыхает в Восточном Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2118492-krasota-spaset-mir-gulnaz-zholanova-v-elegantnom-plate-sobrala-komplimenty-v-seti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.