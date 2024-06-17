"Красота спасет мир": Гульназ Жоланова в элегантном платье собрала комплименты в Сети

Звезда фильмов "Бизнес по-казахски", "Аким" Гульназ Жоланова похвасталась фигурой в приталенном платье. Новые фото она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Изысканное, элегантное черное платье в горошек подчеркнуло фигуру Гульназ Жолановой - актриса дополнила вечерний наряд маленькой черной сумочкой и сережками.

Распущенные волнистые волосы, минимум макияжа и очаровательная улыбка сделали ее образ еще краше. Подписчики звезды "Бизнеса по-казахски" не удержались и оставили массу комплиментов в комментариях.

"Какая красота", "Мощно", "Уау", "Я в восхищении", "Платье супер", "Красота спасет мир. Однако ты спасешь весь мир", "Красивое платье", "Королева", "Очень женственная", - гласят комментарии под фото.

Немногим ранее Гульназ Жоланова показала, как отдыхает в Восточном Казахстане.