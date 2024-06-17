"Красота спасет мир": Гульназ Жоланова в элегантном платье собрала комплименты в Сети
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Звезда фильмов "Бизнес по-казахски", "Аким" Гульназ Жоланова похвасталась фигурой в приталенном платье. Новые фото она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.
Изысканное, элегантное черное платье в горошек подчеркнуло фигуру Гульназ Жолановой - актриса дополнила вечерний наряд маленькой черной сумочкой и сережками.
Распущенные волнистые волосы, минимум макияжа и очаровательная улыбка сделали ее образ еще краше. Подписчики звезды "Бизнеса по-казахски" не удержались и оставили массу комплиментов в комментариях.
"Какая красота", "Мощно", "Уау", "Я в восхищении", "Платье супер", "Красота спасет мир. Однако ты спасешь весь мир", "Красивое платье", "Королева", "Очень женственная", - гласят комментарии под фото.
Немногим ранее Гульназ Жоланова показала, как отдыхает в Восточном Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2118492-krasota-spaset-mir-gulnaz-zholanova-v-elegantnom-plate-sobrala-komplimenty-v-seti/