"Точно не она": Нюшу пожурили за "утерянную уникальность"

Российская певица Нюша появилась в эффектном платье. Поклонники разделились на два лагеря - одни ею восхитились, другие посетовали, что артистка изменилась, передает NUR.KZ.

Платье мятного цвета подчеркнуло фигуру молодой мамы - у Нюши двое детей. Для образа певица предпочла нюдовый макияж и минимум украшений.

Фанаты, увидевшие фото, разделились во мнениях - одни расхвалили ее новый образ, другие пожурили, что якобы артистка перестала быть похожей на себя.

"От Нюши ничего уже не осталось. Почему так против своей внешности многие, гонятся за тем, чтобы ходить, как клонированные, утеряв свою уникальность", "Она изменилась, хотя бы потому, что у нее мироощущение и мировосприятие изменилось", "Нюша прекрасна, оставьте ее внешность в покое. Она очень похорошела после родов", "Перекроила себя полностью, уже точно не Нюша", "Очень красивая! Но скучная", "После развода похорошела", - пишут комментарии подписчики.

Напомним, Нюшу в полупрозрачном платье сравнили с Кайли Дженнер.