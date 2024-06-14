"Белоснежное облачко": ожидающая малыша Лиза Арзамасова очаровала нежным образом
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Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда "Папиных дочек", ожидающая второго малыша, очаровала новыми фото своих верных поклонников в соцсети, передает NUR.KZ.
В апреле стало известно, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух вновь станут родителями. Беременная актриса посетила светское мероприятие - вечеринку журнала Marie Claire Russia.
"Очень рада была прийти. С удовольствием бы задержалась подольше и потанцевала от души, если бы не положение. Все танцы - осенью", - написала Лиза.
Подписчики оценили образ Лизы, они назвали его очень нежным.
"Прекрасное платье, а еще лучше - положение! Потанцуете, Лизонька", "Фея сказала, только до двенадцати! Надеюсь, принц был рядом", "Лиза, очень красивые и сияющие фотографии", "Белоснежное облачко", "Порхающая девочка в белом! Не иначе", - восхитились ею фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2117412-belosnezhnoe-oblachko-ozhidayushchaya-malysha-liza-arzamasova-ocharovala-nezhnym-obrazom/