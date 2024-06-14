"Белоснежное облачко": ожидающая малыша Лиза Арзамасова очаровала нежным образом

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда "Папиных дочек", ожидающая второго малыша, очаровала новыми фото своих верных поклонников в соцсети, передает NUR.KZ.

В апреле стало известно, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух вновь станут родителями. Беременная актриса посетила светское мероприятие - вечеринку журнала Marie Claire Russia.

"Очень рада была прийти. С удовольствием бы задержалась подольше и потанцевала от души, если бы не положение. Все танцы - осенью", - написала Лиза.

Подписчики оценили образ Лизы, они назвали его очень нежным.

"Прекрасное платье, а еще лучше - положение! Потанцуете, Лизонька", "Фея сказала, только до двенадцати! Надеюсь, принц был рядом", "Лиза, очень красивые и сияющие фотографии", "Белоснежное облачко", "Порхающая девочка в белом! Не иначе", - восхитились ею фанаты.