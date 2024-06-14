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"Вау, роскошная": Молдир Ауелбекова предстала в интересном образе

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Скрин: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова предстала в необычном и роскошном наряде на новом видео, которое разместила в соцсети. Подписчики оставили свои комментарии, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова анонсировала скорый выход новой песни под названием "Сен жанымда бол!". Отрывок песни подписчики певицы смогли услышать в ее блоге.

На видео, фоном которого послужила новая композиция, Молдир предстала в интересном наряде - на ней была чалма и золотистые очки без стекол.

"Вау, роскошная Моля", "Шикарная", "Очаровательная, любимая Молдир, лучшая песня", "Супер", "Какой шикарный образ. Очень идет. Будьте счастливы", "Красавица", "Будем ждать выхода песни с нетерпением", - написали ей поклонники.

Ранее Молдир Ауелбекова показала подросших детей и поздравила дочь с 3-летием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2117352-vau-roskoshnaya-moldir-auelbekova-predstala-v-interesnom-obraze/

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