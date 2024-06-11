Улетевшая в Сеул Анара Батырхан в корейском традиционном костюме очаровала фанатов
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Казахстанская актриса, певица и телеведущая Анара Батырхан отправилась в Сеул, где примерила корейский национальный костюм. Новое видео появилось в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Анара посетила знаменитый королевский дворец Кенбоккун. Чтобы полностью окунуться в атмосферу того времени девушка примерила ханбок - традиционный корейский костюм.
Свое видео Анара сопроводила приветствием на корейском языке и красивой фоновой музыкой.
Подписчики пожелали ей хорошего отдыха в комментариях.
"Отличная певица, талантливая актриса. Анара в любом наряде потрясающая!", "Вы красивая", "Песня мне так нравится", "Ждем от вас исполнения этой песни", "Принцесса Ки", "Ханбок вам к лицу", "Как куколка", "Вы супер", "Просто красавица", - написали они.
Ранее Анара Батырхан поделилась яркими фото из Таиланда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115360-uletevshaya-v-seul-anara-batyrhan-v-koreyskom-tradicionnom-kostyume-ocharovala-fanatov/