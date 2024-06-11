Улетевшая в Сеул Анара Батырхан в корейском традиционном костюме очаровала фанатов

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Анара Батырхан отправилась в Сеул, где примерила корейский национальный костюм. Новое видео появилось в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Анара посетила знаменитый королевский дворец Кенбоккун. Чтобы полностью окунуться в атмосферу того времени девушка примерила ханбок - традиционный корейский костюм.

Свое видео Анара сопроводила приветствием на корейском языке и красивой фоновой музыкой.

Подписчики пожелали ей хорошего отдыха в комментариях.

"Отличная певица, талантливая актриса. Анара в любом наряде потрясающая!", "Вы красивая", "Песня мне так нравится", "Ждем от вас исполнения этой песни", "Принцесса Ки", "Ханбок вам к лицу", "Как куколка", "Вы супер", "Просто красавица", - написали они.

Ранее Анара Батырхан поделилась яркими фото из Таиланда.