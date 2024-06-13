"Ух, как клево!": Вера Брежнева удивила фанатов неожиданным перевоплощением

42-летняя экс-солистка "ВИА Гры", певица Вера Брежнева предстала перед фанатами в совершенно неожиданном образе и сумела их удивить. Ее новые фото появились в Instagram, передает NUR.KZ.

Очки и собранные волосы - такой Веру Брежневу фанаты еще не видели. Новой фотосессией певица поделилась в своем блоге. В карусели она представила ряд фото - Вера запечатлелась в полосатой рубашке, а следом - в белой сетчатой футболке и черных штанах.

"Боже, что это за очки такие невероятно красивые?!", "Стиль", "Сияй, люби, цвети, радуйся, улыбайся! Ты вдохновляешь всех быть счастливыми", "Стиль похож на Мишель Пфайффер из фильма "Бэтмен возвращается", "Ух, как клево!" - отреагировали впечатленные фанаты.

Мы также писали, что разведенная Вера Брежнева рассказала в интервью Динаре Сатжан, как пережила сложный период.