Нюшу в полупрозрачном платье сравнили с Кайли Дженнер

Российская певица Нюша опубликовала новую фотосессию в честь 10-летия со дня выхода второго музыкального альбома. Поклонники сравнили ее с зарубежными звездами, передает NUR.KZ.

Нюша отмечает юбилей хитового альбома "Объединение", который подарил миру такие хиты, как "Наедине", "Цунами", "Только" и "Воспоминание".

"Объединение! 10 лет… юбилей моего второго альбома! Люблю разговоры через музыку, вызывая реакции и чувства… все ощущаешь намного глубже и чувственнее. И познавая разные грани, становишься откровеннее с миром.

Именно вы, мои дорогие, не просто слушаете, а слышите меня все эти годы", - написала Нюша под снимками в блестящем полупрозрачном платье бронзового оттенка.

Поклонники поделились своими любимыми песнями с пластинки и прокомментировали образ певицы.

"Фигура - огонь", "Ариана Гранде?", "Кайли Дженнер, это ты?", "Что за странный макияж в последнее время?", "Каждая твоя песня занимает отдельное место в сердечке", "Красавица, царица", - написали фолловеры в комментариях.