"Красивая куколка": Балжан Бидаш сразила фото на фоне пейзажей Алтын-Эмеля

Казахстанская исполнительница, бывшая солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш показала фотографии, сделанные во время съемок ее нового клипа в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Балжан Бидаш продолжает показывать закулисье съемок своего последнего клипа на песню "DORAMA", вышедшего в последний день весны. На этот раз певица выложила фотографии в коричневом платье необычного покроя, а волосы ее были заплетены в длинную косу.

Бидаш поделилась радостной новостью - музыкальный клип попал в число самых просматриваемых в стране на популярном видеохостинге.

"Клип "DORAMA" расположился на 13-м месте в трендах YouTube! Спасибо", - поблагодарила Балжан поклонников.

Фанаты оценили образ любимой исполнительницы.

"Красивая куколка", "Идеально", "Твой голос такой красивый", "Огонь - и ты, и песня", "Даст Всевышний, твой клип выйдет на первое место в трендах", "Поздравляю", - написали в комментариях поклонники.