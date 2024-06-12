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"Красивая куколка": Балжан Бидаш сразила фото на фоне пейзажей Алтын-Эмеля

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница, бывшая солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш показала фотографии, сделанные во время съемок ее нового клипа в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Балжан Бидаш продолжает показывать закулисье съемок своего последнего клипа на песню "DORAMA", вышедшего в последний день весны. На этот раз певица выложила фотографии в коричневом платье необычного покроя, а волосы ее были заплетены в длинную косу.

Бидаш поделилась радостной новостью - музыкальный клип попал в число самых просматриваемых в стране на популярном видеохостинге.

"Клип "DORAMA" расположился на 13-м месте в трендах YouTube! Спасибо", - поблагодарила Балжан поклонников.

Фанаты оценили образ любимой исполнительницы.

"Красивая куколка", "Идеально", "Твой голос такой красивый", "Огонь - и ты, и песня", "Даст Всевышний, твой клип выйдет на первое место в трендах", "Поздравляю", - написали в комментариях поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2116056-krasivaya-kukolka-balzhan-bidash-srazila-foto-na-fone-peyzazhey-altyn-emelya/

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