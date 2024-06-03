"Ни слова не разобрать": новая песня Балжан Бидаш вызвала вопросы у фанатов

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш представила новую песню и клип на нее в минувшую пятницу. Трек вызвал вопросы у поклонников - многие не расслышали текст, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе экс-солистка группы "КешYOU" представила на суд поклонников очередную сольную работу - трек под названием "DORAMA". В клипе Балжан предстала в футуристическом образе на фоне пейзажей Алтын-Эмеля.

Фотографии, сделанные во время съемок музыкального видео, Бидаш выложила в своем Instagram-аккаунте.

Песню поклонники встретили со смешанными эмоциями, в частности, именно текст песни вызвал большие вопросы.

"Если честно, ни слова не разобрать", "Что означает "Дорама", я не понимаю?", "Такое никто не будет слушать, голос красивый, пой сложные песни", "Музыка хорошая, а слова непонятные", "Супер песня", "Вы что, неужели все забыли, как слушали песни на английском, не понимая ни слова?", "Лежать дома и критиковать тех, кто трудится, может каждый. Балжанка молодец", - написали пользователи Казнета.

Положительную оценку получил образ Балжан Бидаш для клипа.