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"Ни слова не разобрать": новая песня Балжан Бидаш вызвала вопросы у фанатов

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш представила новую песню и клип на нее в минувшую пятницу. Трек вызвал вопросы у поклонников - многие не расслышали текст, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе экс-солистка группы "КешYOU" представила на суд поклонников очередную сольную работу - трек под названием "DORAMA". В клипе Балжан предстала в футуристическом образе на фоне пейзажей Алтын-Эмеля.

Фотографии, сделанные во время съемок музыкального видео, Бидаш выложила в своем Instagram-аккаунте.

Песню поклонники встретили со смешанными эмоциями, в частности, именно текст песни вызвал большие вопросы.

"Если честно, ни слова не разобрать", "Что означает "Дорама", я не понимаю?", "Такое никто не будет слушать, голос красивый, пой сложные песни", "Музыка хорошая, а слова непонятные", "Супер песня", "Вы что, неужели все забыли, как слушали песни на английском, не понимая ни слова?", "Лежать дома и критиковать тех, кто трудится, может каждый. Балжанка молодец", - написали пользователи Казнета.

Положительную оценку получил образ Балжан Бидаш для клипа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2111289-ni-slova-ne-razobrat-novaya-pesnya-balzhan-bidash-vyzvala-voprosy-u-fanatov/

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