"Фигура - мотивация": трижды мама Карина Оксукпаева пощеголяла в бикини
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Популярная казахстанская блогерша Карина Оксукпаева показала фотографии с пляжного отдыха на море - мама троих детей похвасталась фигурой в бикини, передает NUR.KZ.
Карина Оксукпаева отправилась за границу с подругами-блогерами, в числе которых - Айым Сейтметова и Малика Жексенбина. Мама троих сыновей показала фотографии, сделанные во время отдыха.
Среди них были снимки в бикини - Оксукпаева гордо продемонстрировала результаты занятий в зале после рождения третьего ребенка в конце прошлого года.
"Абонент сильно недоступен", - подписала публикацию Карина.
Подписчики блога Оксукпаевой расхвалили ее внешний вид.
"Купальник такой шикарный, а фигура - огонь", "Кто скажет, что у нее трое детей?", "Как после родов можно оставаться такой стройной?", "Отличного отдыха", "Фигура - мотивация", - написали пользователи Казнета.
Недавно Карина сняла трогательное видео с супругом Арманом Юсуповым и старшим сыном .
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115717-figura-motivaciya-trizhdy-mama-karina-oksukpaeva-poshchegolyala-v-bikini/