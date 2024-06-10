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"Муж не ревнует?": отдыхающая в Таиланде Айым Сейтметова похвасталась фигурой в купальнике

Опубликовано:

Айым Сейтметова
Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова показала фотографии в купальнике в своем блоге в Instagram. Подписчики пришли в восторг от фигуры молодой мамы, передает NUR.KZ.

На пляжных фото Айым запечатлелась в слитном купальнике на фоне пенистых волн моря. Прозрачная черная туника, панама в тон и черные солнцезащитные очки дополнили ее пляжный аутфит.

Фанаты тут же отреагировали на фото в комментариях, оставив множество "лайков" и "огонечков".

"Талгат выиграл эту жизнь", "Кожа идеальная", "Первый раз вижу, чтобы вы фотографии в купальнике выставляли, очень красивые фото получились", "Красотка", "Талгат не ревнует?" - написали пользователи соцсети.

Немногим ранее Айым Сейтметова устроила мужу романтическое свидание в Дубае, где также запечатлелась в купальнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115120-muzh-ne-revnuet-otdyhayushchaya-v-tailande-ayym-seytmetova-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike/

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