"Муж не ревнует?": отдыхающая в Таиланде Айым Сейтметова похвасталась фигурой в купальнике
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Казахстанская актриса Айым Сейтметова показала фотографии в купальнике в своем блоге в Instagram. Подписчики пришли в восторг от фигуры молодой мамы, передает NUR.KZ.
На пляжных фото Айым запечатлелась в слитном купальнике на фоне пенистых волн моря. Прозрачная черная туника, панама в тон и черные солнцезащитные очки дополнили ее пляжный аутфит.
Фанаты тут же отреагировали на фото в комментариях, оставив множество "лайков" и "огонечков".
"Талгат выиграл эту жизнь", "Кожа идеальная", "Первый раз вижу, чтобы вы фотографии в купальнике выставляли, очень красивые фото получились", "Красотка", "Талгат не ревнует?" - написали пользователи соцсети.
Немногим ранее Айым Сейтметова устроила мужу романтическое свидание в Дубае, где также запечатлелась в купальнике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115120-muzh-ne-revnuet-otdyhayushchaya-v-tailande-ayym-seytmetova-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike/