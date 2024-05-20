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Эзотерика

"Где "уятмены"?": Айым Сейтметова устроила мужу романтическое свидание в Дубае

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Айым Сейтметова
Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова показала кадры с отдыха в Дубае, куда отправилась с мужем. Под ее фото в купальнике пользователи Instagram оставили восторженные комментарии, передает NUR.KZ.

"Волшебное свидание", - подписала Айым романтические кадры с мужем, сделанные на фоне ночного Дубая в бассейне и у шезлонгов.

Асель Садвакасова, Карина Оксукпаева, Бота Нурсеитова и другие представители отечественного шоу-бизнеса отреагировали на публикацию. К ним присоединились и другие подписчики.

"Ой-ой-ой", "Ойбу, хард полный", "Через 9 месяцев родится сын", "А где это? Мужу на день рождения устроить такое свидание", "Странно, где "уятмены"? Где полиция нравов? Как-то даже неинтересно. Замечательная пара. Свидания и романтика в браке необходимы", "Что-то не видно хейтеров, фотки - огонь", "Какая красивая пара", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2103461-ne-vidno-heyterov-ayym-seytmetova-ustroila-muzhu-romanticheskoe-svidanie-v-dubae/

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