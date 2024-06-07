"Всегда неотразима": Юля Михалкова примерила два роскошных образа и покорила сердца фанатов
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Российская актриса Юлия Михалкова, экс-звезда "Уральских пельменей", примерила два эффектных образа - она появилась в роскошном деловом костюме, а также покрасовалась в мини, передает NUR.KZ.
"Какие фотографии вам нравятся больше?" - отметила она.
В новой фотосессии Юлия сначала предстала в белоснежном деловом костюме. Аккуратная укладка, аксессуары и остроносые туфли дополнили образ актрисы.
Она также появилась в мини и показала свои стройные ноги - фото также можно увидеть в карусели. Впечатленные подписчики высказались о ее красоте и обаянии в комментариях.
"Очень красивая", "Юленька, всем красоткам красотка", "Русская красавица", "На всех фотографиях красавица", "Шикарна", "Ты всегда неотразима", - отметили пользователи соцсети.
Ранее Михалкова поразмышляла над тем, как нужно человеку отдыхать, чтобы хорошо выглядеть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2114049-vsegda-neotrazima-yulya-mihalkova-primerila-dva-roskoshnyh-obraza-i-pokorila-serdca-fanatov/