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"Всегда неотразима": Юля Михалкова примерила два роскошных образа и покорила сердца фанатов

Опубликовано:

Юля Михалкова
Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

Российская актриса Юлия Михалкова, экс-звезда "Уральских пельменей", примерила два эффектных образа - она появилась в роскошном деловом костюме, а также покрасовалась в мини, передает NUR.KZ.

"Какие фотографии вам нравятся больше?" - отметила она.

В новой фотосессии Юлия сначала предстала в белоснежном деловом костюме. Аккуратная укладка, аксессуары и остроносые туфли дополнили образ актрисы.

Она также появилась в мини и показала свои стройные ноги - фото также можно увидеть в карусели. Впечатленные подписчики высказались о ее красоте и обаянии в комментариях.

"Очень красивая", "Юленька, всем красоткам красотка", "Русская красавица", "На всех фотографиях красавица", "Шикарна", "Ты всегда неотразима", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Михалкова поразмышляла над тем, как нужно человеку отдыхать, чтобы хорошо выглядеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2114049-vsegda-neotrazima-yulya-mihalkova-primerila-dva-roskoshnyh-obraza-i-pokorila-serdca-fanatov/

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