"Тяжело быть красивой?": чувственный образ Юли Михалковой впечатлил ее фанатов

Российская актриса и экс-звезда "Уральских пельменей" Юля Михалкова показалась в эффектном и чувственном образе. Артистка поразмышляла над тем, как человеку нужно отдыхать, передает NUR.KZ.

Актриса считает, что для полноценного отдыха недостаточно просто полежать на диване, принять ванну или сходить на сеанс массажа.

"Чтобы сохранить силы и гармонию внутри себя организму ежедневно нужно практиковать разные виды отдыха:

1. Умственный. Побыть в тишине или послушать спокойную музыку. 2. Социальный. Побыть одному, отключить соцсети, прогуляться в лесу.

3. Эмоциональный. Не волноваться, не читать новостей, посмотреть простую комедию, отказаться от неприятного общения", - отметила она.

40-летняя Юля призналась, что для нее все эти три вида отдыха достаточно сложные.

"Они требуют самодисциплины и тренировки. Да-да. Ради интереса, попробуйте заставить себя прожить один день без телефона.

Зато если вы освоите науку комплексного отдыха, то к вам вернется острота ума, легкость движения и душевная доброта - все то, что помогает нам добиваться успеха", - написала она.

Фанаты оценили не только ее пост, но и образ - нежный, чувственный и волнующий.

"Мила. Красива. Просто дива", "Милашка", "Выглядит как королева", "Юля, тяжело быть красивой?", "Как ты прекрасна", "Самая красивая из всех звезд", - пишут комментарии под постом.