Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Худая легенда": Катя Варнава сразила снимками в белье

Опубликовано:

Катя Варнава
Катя Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava

39-летняя актриса и звезда "Comedy Women" Катя Варнава продемонстрировала стройную фигуру в белье - фотографии появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Смелая фотосессия была приурочена к грядущему шоу Варнавы - актриса сменила несколько кокетливых комплектов белья и попозировала на камеру.

"Сногсшибательная съемка для сногсшибательного шоу", - гласит подпись к публикации.

Поклонники пришли в восторг от увиденного.

"Не ноги, а божественное благословение", "Катя! Безупречная! Настоящая королева", "Просто шикарная Катя и потрясающие фотографии", "Девушка, Вы с какой планеты?", "Худая легенда", "Катя, ну это пожар", "Сногсшибательная утонченность во всем", "Когда женщинам этого мира раздавали ноги, самые шикарные достались Кате! На этих фото все идеально", - написали в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2112135-hudaya-legenda-katya-varnava-srazila-snimkami-v-bele/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.