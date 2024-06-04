"Худая легенда": Катя Варнава сразила снимками в белье

39-летняя актриса и звезда "Comedy Women" Катя Варнава продемонстрировала стройную фигуру в белье - фотографии появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Смелая фотосессия была приурочена к грядущему шоу Варнавы - актриса сменила несколько кокетливых комплектов белья и попозировала на камеру.

"Сногсшибательная съемка для сногсшибательного шоу", - гласит подпись к публикации.

Поклонники пришли в восторг от увиденного.

"Не ноги, а божественное благословение", "Катя! Безупречная! Настоящая королева", "Просто шикарная Катя и потрясающие фотографии", "Девушка, Вы с какой планеты?", "Худая легенда", "Катя, ну это пожар", "Сногсшибательная утонченность во всем", "Когда женщинам этого мира раздавали ноги, самые шикарные достались Кате! На этих фото все идеально", - написали в комментариях.