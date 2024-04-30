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"Модельная внешность": Мади Рымбаев восхитил фанатов ярким и стильным образом

Опубликовано:

Мади Рымбаев
Мади Рымбаев: instagram.com/madirymbaev

Казахстанский исполнитель Мади Рымбаев поделился новым фото в соцсети. Фанаты отметили, что у младшего сына народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой модельная внешность, передает NUR.KZ.

Светлые джинсы, белый вязаный жилет с v-образным вырезом, черные туфли и жемчужная нить на шее - образ Мади Рымбаева фанаты назвали очень стильным.

"Чувства есть", - гласит комментарий Мади под фото.

Высокий молодой артист впечатлил подписчиков. Они оставили свои многочисленные отзывы под снимком, отметив и его талант, и яркую внешность.

"Модельная внешность", "Мади, сколько у тебя талантов!", "Каким красивым вырос", "Мади, надо стать моделью! Однозначно! Супер!", "Выкладывай побольше фотографий, все классные", "Ну что за краш", "Красавчик", "Мне нравится, как Мади поет", - расхвалили исполнителя в комментариях поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093411-modelnaya-vneshnost-madi-rymbaev-voshitil-fanatov-yarkim-i-stilnym-obrazom/

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