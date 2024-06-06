"Как русалочка": модель Дина Саева очаровала Сеть пляжными фото

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева порадовала подписчиков своего Instagram-аккаунта новыми фото и видео с пляжа, передает NUR.KZ.

Дина попозировала на берегу моря в нежном длинном платье, идеально подходящем под ситуацию - оно было цвета морской волны. Волосы девушки были распущены и аккуратно уложены, а макияж был не слишком броским. Свой образ блогерша решила не перегружать украшениями.

Модель опубликовала несколько эффектных фотографий, а также показала небольшой бэкстейдж на видео.

"Она сияет", - подписала публикацию Саева, добавив эмодзи со звездочками.

Подписчики блога Дины сравнили ее с русалочкой и одарили множеством комплиментов.

"Сразу вспомнила мультфильм "Русалочка", "Ну прям как русалочка", "Нереальная наша", "Это платье просто огонь", "Изящна, изумительна, чудесна", - написали пользователи Сети.

Недавно Саева взволновала поклонников откровенными фото.