"Как русалочка": модель Дина Саева очаровала Сеть пляжными фото
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Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева порадовала подписчиков своего Instagram-аккаунта новыми фото и видео с пляжа, передает NUR.KZ.
Дина попозировала на берегу моря в нежном длинном платье, идеально подходящем под ситуацию - оно было цвета морской волны. Волосы девушки были распущены и аккуратно уложены, а макияж был не слишком броским. Свой образ блогерша решила не перегружать украшениями.
Модель опубликовала несколько эффектных фотографий, а также показала небольшой бэкстейдж на видео.
"Она сияет", - подписала публикацию Саева, добавив эмодзи со звездочками.
Подписчики блога Дины сравнили ее с русалочкой и одарили множеством комплиментов.
"Сразу вспомнила мультфильм "Русалочка", "Ну прям как русалочка", "Нереальная наша", "Это платье просто огонь", "Изящна, изумительна, чудесна", - написали пользователи Сети.
Недавно Саева взволновала поклонников откровенными фото.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113446-kak-rusalochka-model-dina-saeva-ocharovala-set-plyazhnymi-foto/