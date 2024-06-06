"Ну что за красота": Жаркынай Ханайым пленила нежным образом

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым, известная по сериалу "Рауза", опубликовала очаровавшие фанатов фотографии со съемок клипа на новую песню, передает NUR.KZ.

Отрывок новой композиции Жаркынай недавно публиковала в соцсети - поклонники ее творчества остались в восторге. Теперь артистка решила обнародовать нежные фотографии, снятые в ходе съемочного процесса.

"Кому ложь, а кому правда... И мило, и ужасно одновременно... Иногда радостно, а иногда грустно... Но жизнь продолжается", - загадочно подписала снимки Ханайым.

"Ну что за красота такая, умница, будь счастлива", "Очаровательная Жаркынай", "Огонь", "Красавица", "Не просто красотка, еще и в тренде - мой мотиватор Ханайым", "Нежная", "Главное, береги себя", - написали заботливые фанаты в комментариях под публикацией.