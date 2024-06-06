"Ну что за красота": Жаркынай Ханайым пленила нежным образом
Опубликовано:
Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым, известная по сериалу "Рауза", опубликовала очаровавшие фанатов фотографии со съемок клипа на новую песню, передает NUR.KZ.
Отрывок новой композиции Жаркынай недавно публиковала в соцсети - поклонники ее творчества остались в восторге. Теперь артистка решила обнародовать нежные фотографии, снятые в ходе съемочного процесса.
"Кому ложь, а кому правда... И мило, и ужасно одновременно... Иногда радостно, а иногда грустно... Но жизнь продолжается", - загадочно подписала снимки Ханайым.
"Ну что за красота такая, умница, будь счастлива", "Очаровательная Жаркынай", "Огонь", "Красавица", "Не просто красотка, еще и в тренде - мой мотиватор Ханайым", "Нежная", "Главное, береги себя", - написали заботливые фанаты в комментариях под публикацией.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113341-nu-chto-za-krasota-zharkynay-hanayym-plenila-nezhnym-obrazom/