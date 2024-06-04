"Не перестаю восхищаться": Жаркынай Ханайым очаровала нежным образом и душевной песней

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым, известная по сериалу "Рауза", обворожила своих подписчиков в соцсети нежным образом, а также чувственным исполнением, передает NUR.KZ.

"Вам нравится песня? Когда вы ее услышали впервые? Жду ваших "огонечков", - написала Жаркынай.

Балжан Бидаш, Молдир Ауелбекова, Меруерт Мусрали и другие представители отечественного шоу-бизнеса отреагировали на ее публикацию. К ним присоединились и другие пользователи соцсети, не поскупившись на "лайки" и теплые отзывы.

"Прекрасно", "Жаркынай, всегда сияй", "Когда слушаешь ваши песни, кажется, что вы в душе страдаете, но на публику просто притворяетесь счастливой", "Эта песня создана для вас", "Так хороша эта песня для сердца, для души", "Такой нежный клип получился", "Невероятно красивое исполнение, не перестаю восхищаться, голос, тембр", "Эта песня из сериала "Рауза"? А голос просто волшебный", - отметили фанаты.