"Затмила всех своей красотой": звезда турецких сериалов в роскошном платье изумила фанатов
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Турецкая кинозвезда Туба Бюйюкюстюн, известная по ролям в сериалах "Под сенью лип" и "Аси", вышла в свет в роскошном вечернем платье и ошеломила поклонников, передает NUR.KZ.
В этом великолепном вечернем платье 41-летняя Туба выглядела, как настоящая принцесса. Актриса распустила длинные волнистые волосы и добавила затейливое украшение на шею. Неброский макияж оттенил ее необычную красоту.
Подписчики не поскупились на комплименты и выразили свое восхищение на разных языках мира - турецком, английском, русском, испанском.
"Какой превосходный цвет, он создан для тебя", "Затмила всех своей красотой", "Туба невероятна красива, я не могу вспомнить другую актрису, которая была бы так естественно привлекательна, красива и харизматична, как она", "Ты потрясающая", - написали ей фанаты.
Ранее турецкая звезда Туба Бюйюкюстюн появилась на обложке известного глянцевого журнала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2113248-zatmila-vseh-svoey-krasotoy-zvezda-tureckih-serialov-v-roskoshnom-plate-izumila-fanatov/