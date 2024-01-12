"Ты уникальна": украсившая обложку глянца турецкая звезда Туба Бюйюкюстюн восхитила Сеть

41-летняя турецкая кинозвезда Туба Бюйюкюстюн украсила обложку модного глянцевого журнала. Ее образы в январском номере Harper’s Bazaar Türkiye покорили фанатов, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Аси", "Отважный и красавица" выложила новые фото в своем Instagram-аккаунте. 41-летняя актриса не побоялась смелых и эффектных образов.

Фанаты по достоинству оценили ее появление в глянце, отметив, что Туба - одна из ярких турецких актрис, чей профессионализм и талант всегда на высоте.

"Я думаю, что наш путь познания себя - это приключение, которое начинается с момента нашего рождения и продолжается до тех пор, пока мы не умрем", - отметила Туба в интервью журналу.

"Прекрасная у вас душа, люблю вас", "Наша принцесса очень стильная и красивая, все идеально", "Ты уникальна, дорогая Туба, ты такая красива на каждой фотографии!", "Вау, она просто огонь. Ты прекрасно выглядишь", - прокомментировали поклонники на разных языка мира.