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"Огненная девушка": Балжан Бидаш в эффектном красном наряде украла сердца фанатов

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница, экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш заявила, что ее новый клип пользуется успехом и выложила фото в ярком образе в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, футуристический образ Балжан Бидаш для нового клипа сразил Казнет. Однако ее новая песня вызвала вопросы у фанатов. Некоторые не расслышали ее текст.

Клип на песню Dorama, вышедший в свет 3 дня назад, попал в тренды YouTube. Об этом сообщила певица в новой публикации.

"Я рада, что вам все понравилось", - написала Балжан, разместив новые фото, на которых запечатлелась в эффектном красном наряде.

"Красота и нежность", "Шикарно", "На репите", "Сияй", "Будь всегда в тренде", "Ну что за фигура!", "Бидаш - звезда", "Огненная девушка", - оставили отзывы фанаты и коллеги по сцене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2112612-ognennaya-devushka-balzhan-bidash-v-effektnom-krasnom-naryade-ukrala-serdca-fanatov/

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