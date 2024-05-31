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"Жги, малышка": футуристический образ Балжан Бидаш для нового клипа сразил Казнет

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш готовится представить новый клип на песню "DORAMA" - отрывок казахстанская исполнительница выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Съемки клипа Балжан проходили на территории национального природного парка "Алтын-Эмель" - на фоне дюн и каньонов артистка позировала в футуристических нарядах цвета металлик.

Отрывок клипа на песню, которая получила название "DORAMA", Бидаш выложила в своем Instagram-аккаунте и назвала дату премьеры.

"DORAMA. Сегодня в 19:00 на моем YouTube-канале. Прошу сегодняшней поддержки вчерашней работе", - написала Балжан под видео.

Увиденное впечатлило и заинтриговало поклонников творчества певицы.

"Дюна", "Спасибо, что показываете удивительные места Казахстана", "Жги, малышка", "Только вперед", "Просто вау", "Напомнило клип Бритни Спирс - Oops!... I Did It Again", "Космос-идея космос-девочки", - гласят комментарии.

Предыдущая композиция Балжан Бидаш под названием " Qateligimsiń" тоже наделала много шума в Сети - артистка сразила образами с клипа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2110200-zhgi-malyshka-futuristicheskiy-obraz-balzhan-bidash-dlya-novogo-klipa-srazil-kaznet/

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