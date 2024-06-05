"Божественно прекрасна": Аружан Джазильбекова очаровала пляжными фото с Мальдив
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Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, звезда фильмов "Дорога к матери", "Свадьба на троих", отдыхающая на Мальдивах, вновь раззадорила читательскую аудиторию в Instagram пляжными фото, передает NUR.KZ.
Блог Аружан Джазильбековой стал еще ярче с пляжными фото, которые она размещает с Мальдив.
На этот раз актриса выбрала пестрый слитный купальник и запечатлелась сидя, а после стоя на качели, в карусели можно также разглядеть название книги, которую Аружан читает на отдыхе - это произведения армянской писательницы Наринэ Абгарян.
"Очень красиво", "Какой классный купальник, где вы брали?", "Божественно прекрасна", "Ножки и бока элегантной формы, как у божественных женщин эпохи Ренессанса", "Хорошего отдыха", - высказались в Сети.
Немногим ранее Аружан Джазильбекова в бикини приковала взгляды фанатов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2112528-bozhestvenno-prekrasna-aruzhan-dzhazilbekova-ocharovala-plyazhnymi-foto-s-maldiv/