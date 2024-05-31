"Что за чудо-женщина?": Аружан Джазильбекова в бикини приковала взгляды фанатов

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, сыгравшая в фильмах "Дорога к матери", "Свадьба на троих", показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Актриса сейчас отдыхает на Мальдивах. Она отметила, что здесь ей нескучно. Она не только загорает и плавает, но и знакомится с таинственным подводным миром.

"Лагуна резко обрывается в глубину, где можно увидеть невероятные сады из кораллов. А какая там бурная и пестрая жизнь!

Рыбы-попугаи, рыбы-клоуны, рыбы-бабочки, губаны, груперы, стеклянные окуни, барракуды, рыбы-скорпионы, рыбы-наполеоны, рыбы-ангелы, тунцы, тилапии и другие.

Их цветовые гаммы и причудливые формы можно рассматривать часами. Что мы и делали. Сгорели, но оторваться было невозможно", - рассказала она.

"Эх, что-то на Мальдивы захотелось", "Бог с рыбками, тут пожар!", "Что за чудо-женщина?!", "Молода и прекрасна", "Красавица", - написали восхищенные пользователи соцсети.