"Огонь": Say Mo выложила фото в бикини, снятые на пляже в Таиланде

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo показала фото в бикини и впечатлила подписчиков в Instagram не только отличной фигурой, но и красивой локацией, передает NUR.KZ.

"Прошлогодние фотки с Таиланда. Как обычно, забыла выложить", - написала артистка.

На фото исполнительница запечатлена на берегу моря в бикини с зебровым принтом. В карусели можно увидеть ряд жарких снимков с пляжа. Say Mo продемонстрировала и оригинальную татуировку на бедре.

"Этот цвет так зашел", "Море красивое", "Красивая девушка", "Тема", "Красотка", "Супер", "Огонь", - разошлись в комментариях поклонники, отметив и фигуру девушки, и красоту пейзажа.

Ранее Say Mo сразила игривыми снимками в национальных украшениях - артистка выбрала эффектный наряд и дополнила его аксессуарами, выполненными в традиционном стиле.