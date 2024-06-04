"Что за богиня?": Say Mo сразила игривыми снимками в национальных украшениях

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo в своем Instagram-аккаунте продемонстрировала снимки из свежей фотосессии, которые привели фанатов в восторг, передает NUR.KZ.

В новой фотосессии Say Mo решила сочетать свойственную себе чувственность и откровенность с традиционностью казахского народа. К белому полупрозрачному приталенному комбинезону с декольте артистка добавила меховую шубку и сапоги. Волосы Say Mo заплела в две длинные косы, а также добавила украшений в национальном стиле на голову и шею.

"Они обожают свою мамочку", - подписала публикацию исполнительница хита "Birlik".

Фанаты посоревновались в креативности кратких комментариев.

"Люблю", "Шикарна", "Не демонстрируй так себя, а то сглазят", "Красотка", "Ух какая, а эти глаза", "Что за богиня?", "Тигрица", "Завораживаешь", "Нереальная", - написали фолловеры.

Недавно Say Mo удивила маму подарком на день рождения.