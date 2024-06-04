"Все к лицу": Айсауле Бакытбек восхитила перевоплощением в героинь "Секса в большом городе"

Казахстанская блогерша и предпринимательница Айсауле Бакытбек предстала в образе главных героинь сериала "Секс в большом городе" в новом Instagram-видео, передает NUR.KZ.

Кэрри, Саманта, Шарлотта и Миранда - Айсауле Бакытбек представила свою интерпретацию образов героинь культового американского сериала. Для каждой из девушек блогерша меняла прически, наряды и аксессуары, а также попыталась передать их позы и манеры.

"В каждой компании девушек есть Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта, а кто ты?" - спросила Айсауле у подписчиц своего блога.

Девушки начали сопоставлять себя с героинями сериала в комментариях, а также оценили образы Бакытбек.

"У Вас стилист с хорошим вкусом", "Какая Вы красивая", "Айса стиляшка", "Круто!", "Шикарная", "Вам так идет с собранными волосами", "Элегантно", "Красный цвет идет", - отметили пользователи соцсети.

Это не первое перевоплощение Айсауле Бакытбек - недавно она примеряла образы героинь другого, не менее культового сериала - "Отчаянные домохозяйки".