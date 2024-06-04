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"Шик и блеск": Самбурская похвасталась фигурой в бикини

Опубликовано:

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

37-летняя российская актриса Настасья Самбурская продемонстрировала фигуру в бикини. Фанаты отметили, что звезда сериала "Универ" великолепно выглядит, передает NUR.KZ.

Жаркая фотосессия Самбурской у скал заставила биться сердца ее фанатов чаще. Актриса показала безупречную фигуру в бикини и вызвала переполох в комментариях.

Фолловеры наперебой начали писать о том, как отлично выглядит их любимица, они также отметили, что понимают, какого труда и усердия требует отличная фигура.

"Когда вы уже выйдете замуж?", "Вот это труд, так выглядеть. Многие молодые позавидуют", "Боже, какая фигура роскошная", "Я не завидую, Настя сама себя сделала!", "Шик и блеск", "Какая красивая", "Стройняшка, милашка", "Огненная", - отметили фанаты.

Ранее Самбурская впечатлила фанатов фотосессией в кровати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2111928-shik-i-blesk-samburskaya-pohvastalas-figuroy-v-bikini/

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