"Шик и блеск": Самбурская похвасталась фигурой в бикини

37-летняя российская актриса Настасья Самбурская продемонстрировала фигуру в бикини. Фанаты отметили, что звезда сериала "Универ" великолепно выглядит, передает NUR.KZ.

Жаркая фотосессия Самбурской у скал заставила биться сердца ее фанатов чаще. Актриса показала безупречную фигуру в бикини и вызвала переполох в комментариях.

Фолловеры наперебой начали писать о том, как отлично выглядит их любимица, они также отметили, что понимают, какого труда и усердия требует отличная фигура.

"Когда вы уже выйдете замуж?", "Вот это труд, так выглядеть. Многие молодые позавидуют", "Боже, какая фигура роскошная", "Я не завидую, Настя сама себя сделала!", "Шик и блеск", "Какая красивая", "Стройняшка, милашка", "Огненная", - отметили фанаты.

Ранее Самбурская впечатлила фанатов фотосессией в кровати.