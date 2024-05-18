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"Богиня с Олимпа": Самбурская впечатлила фанатов фотосессией в кровати

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Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса, звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская устроила откровенную фотосессию на кровати и поделилась снимками на своей Instagram-странице, передает NUR.KZ.

37-летняя знаменитость снялась в полупрозрачном корсетном платье без бретелей, локацией была выбрана двуспальная кровать. Под белое платье актриса надела черный бюстгальтер, который был виден из-под одежды.

Дополнили образ прическа в стиле ретро и классический макияж с темной помадой и черными стрелками.

Подписчики Настасьи по достоинству оценили ее новый образ.

"Просто очуметь! Шикарная Скарлетт О'Хара", "Огненная", "Прекрасная", "Родится же такая красота", "Насколько прекрасна, что не верится, что это человек. Богиня с Олимпа!", "Как же вам идет этот образ", - гласят комментарии под постом.

Отметим, согласно информации на сайте "Газета.ru", Настасья Самбурская (настоящее имя – Анастасия Терехова) родилась 1 марта 1987 года в городе Приозерске Ленинградской области.

После окончания девяти классов школы она отучилась на парикмахера. В 2000-х переехала в Москву и поступила в ГИТИС. После окончания вуза была принята в труппу Театра на Малой Бронной.

Первую роль в кино Самбурская сыграла в 2008 году в фильме "Скажи Лео". Известность ей принес сериал "Универ. Новая общага", начавший выходить в 2011 году, в котором она получила одну из главных ролей – студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской.

В фильмографии Самбурской около 30 ролей в кино и сериалах: "Ласточкино гнездо", "СашаТаня", "Женщины против мужчин", "Пятница", Каникулы президента", "Универ. 10 лет спустя".

С 2012 года Самбурская начала выступать в качестве певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2102132-boginya-s-olimpa-samburskaya-vpechatlila-fanatov-fotosessiey-v-krovati/

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