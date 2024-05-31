"Что же ты творишь?!": Дамеля Sweet показала эффектное преображение (видео)
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Автор популярного блога в Instagram Дамеля Sweet вновь повторила интересный тренд, который набирает обороты в соцсети. В ролике блогер показала необычное перевоплощение, передает NUR.KZ.
Дамеля показала, как в эффектном коротком ролике преобразилась до неузнаваемости.
"Теперь я китайский знаю", - отметила она в комментариях.
Пользователи соцсети оценили преображение Дамели, съемку и монтаж.
"Да что же ты творишь?! Ты имей совесть! Как после этого на других смотреть?!", "Две недели снимала? Такой труд", "Господи, сколько кадров было сделано и сколько работы. И как только ваш мобилограф не запутался", "У Дамели получаются самые лучше видео по трендам. Качество", "Ждем теперь мексиканский", - написали они.
Ранее блогер поддержала набирающий популярность в соцсети казахстанский тренд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2110362-chto-zhe-ty-tvorish-damelya-sweet-pokazala-effektnoe-preobrazhenie-video/