Степная красавица, лучница, хранительница очага: Дамеля Sweet изумила перевоплощением

Казахстанская актриса и блогер Дамеля Sweet поддержала казахстанский тренд и появилась в разных образах. Эффектный видеоролик оценили ее подписчики, передает NUR.KZ.

Недавно Дамеля Sweet впечатлила навыками верховой езды - девушка проскакала на лошади галопом, отпустив поводья.

Теперь же блогер и актриса появилась в казахских национальных нарядах, воплотив разные образы - степной красавицы, бесстрашной воительницы, хранительницы домашнего очага. За кадром звучит песня группы КешYOU "Ризамын".

"Казахский тренд", - коротко подписала Дамеля видеоролик.

Фанаты остались в восторге от эффектного перевоплощения и оставили свои отзывы в комментариях.

"Давайте поддержим наш тренд", "Круто", "Восхищение", "Эффектно", "Вот это другой уровень!", "Дамеля, как всегда, на высшем уровне! Как классно и креативно снято, ждем продолжения и от других блогеров", "Несите огнетушитель", - написали пользователи соцсети.