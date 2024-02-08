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"Завораживающая красота": иранская модель устроила смелую фотосессию на снегу

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Махлага Джабери
Махлага Джабери. Фото: instagram.com/mahlaghajaberi

34-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери, живущая в США, показала в своем Instagram жаркие и смелые фото, которые восхитили ее преданных поклонников, передает NUR.KZ.

Модель запечатлелась на фоне заснеженного пейзажа в черном нижнем белье, поверх которого накинула короткую дубленку. В качестве аксессуара девушка использовала солнцезащитные очки. На других фото в карусели Махлага и вовсе снялась без дубленки, демонстрируя стройное тело.

"Ты так горяча и красива", "Мне хочется взять тебя на руки и подарить тебе безграничную любовь", "Не могу налюбоваться на твою завораживающую красоту, прекрасная леди", "Самая шикарная русалочка", "Огонь в снегу, ты такая красивая", "Потрясающе красиво", "Выглядит сказочно", - отреагировали фанаты.

Мы писали также, что Махлага Джабери показала фигуру в бикини на отдыхе в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059871-zavorazhivayuschaya-krasota-iranskaya-model-ustroila-smeluyu-fotosessiyu-na-snegu/

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