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Горы, маки и звуки домбры: Кайрат Нуртас выложил впечатляющее видео в соцсети

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас выложил впечатляющее видео в соцсети. Он запечатлелся на зеленом жайлау на фоне величественных гор в снегу, передает NUR.KZ.

Зеленые луга и красные маки, голубое небо и горы, вершины которых упираются в облака, спокойствие и величие природы - Кайрат Нуртас поделился новым видео в своем Instagram, которое произвело большое впечатление на его фанатов.

Фоном звучит домбра, что добавляет эффекта красочным кадрам.

"Природа нашего Казахстана прекрасна. Не волнуйтесь, цветок, что я сорвал, не тюльпан, а обычный мак. Чтобы показать вам красоту нашей природы, я пожертвовал новыми туфлями и белыми брюками", - написал Кайрат.

"Было бы здорово снять клип", "Нет ли тех, кто переживает за твои белые брюки?", "Что если я скажу, что смотрела только на тебя в этом видео", "Как это красиво", "Это где так?", "Это просто потолок", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2104863-gory-maki-i-zvuki-dombry-kayrat-nurtas-vylozhil-vpechatlyayushchee-video-v-socseti/

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