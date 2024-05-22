Горы, маки и звуки домбры: Кайрат Нуртас выложил впечатляющее видео в соцсети

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас выложил впечатляющее видео в соцсети. Он запечатлелся на зеленом жайлау на фоне величественных гор в снегу, передает NUR.KZ.

Зеленые луга и красные маки, голубое небо и горы, вершины которых упираются в облака, спокойствие и величие природы - Кайрат Нуртас поделился новым видео в своем Instagram, которое произвело большое впечатление на его фанатов.

Фоном звучит домбра, что добавляет эффекта красочным кадрам.

"Природа нашего Казахстана прекрасна. Не волнуйтесь, цветок, что я сорвал, не тюльпан, а обычный мак. Чтобы показать вам красоту нашей природы, я пожертвовал новыми туфлями и белыми брюками", - написал Кайрат.

"Было бы здорово снять клип", "Нет ли тех, кто переживает за твои белые брюки?", "Что если я скажу, что смотрела только на тебя в этом видео", "Как это красиво", "Это где так?", "Это просто потолок", - отреагировали пользователи соцсети.