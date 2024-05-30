"Как смеются принцессы": Салтанат Бакаева развеселила подписчиков забавным видео

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева рассмешила своих подписчиков, выложив забавное видео в Instagram-аккаунте. Фанаты оценили и юмор артистки, и ее наряд, передает NUR.KZ.

По задумке Салтанат в роскошном платье должна была выйти из лифта, но что-то пошло не так и двери лифта закрылись в самый неподходящий момент. Оператором был супруг певицы.

"Смотреть до конца. Даже лифт противостоит тебе, когда ты достаешь мужа", - отметила Салтанат.

Молдир Ауелбекова, Меруерт Мусрали и другие представители шоу-бизнеса посмеялись над забавной ситуацией. К ним присоединились и другие подписчики, оставив остроумные комментарии.

"Зато платье у вас какое красивое", "А смех какой звонкий!", "Засмеялись как Амина Умурзакова в фильме "Ангел в тюбетейке", "Как смеются принцессы", "Никто не думал о таком финале", "Милая такая", - написали они.

Ранее Салтанат Бакаева с мужем и четырьмя сыновьями повторила популярный тренд в соцсети.