"Эх, летит время": Макпал Жунусова показала, как выглядела почти 40 лет назад

Макпал Жунусова опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию, сделанную в 1985 году. Поклонники погрузились в ностальгию вместе с певицей, передает NUR.KZ.

Звезда казахстанской эстрады показала поклонникам в соцсети черно-белую фотографию 39-летней давности. На снимке можно увидеть, как Макпал выглядела в 21 год - закинув руки за голову, певица позировала, широко улыбаясь на камеру.

"Народная артистка Республики Казахстан, солистка ансамбля "Гүлдер" Макпал Жунусова. 1985 год", - гласит надпись на фото.

"Макпал-жан, сейчас ты еще красивее", "Какая красота!", "Эх, летит время неумолимо, всем нам здоровья и радости", "Макпал всю жизнь была красавицей, и душа у нее красивая", "Макпал во все времена шикарна и современна", - отметили восторженные поклонники творчества, увидев снимок.

Недавно Макпал Жунусова окунула фанатов в ностальгию редкими архивными фото.