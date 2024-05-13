"Сама вижу их впервые": Макпал Жунусова окунула в ностальгию фанатов редкими архивными фото

Народная артистка Казахстана, отечественная певица Макпал Жунусова окунулась в ностальгию и поделилась в своем Instagram-аккаунте редкими архивными фото, передает NUR.KZ.

Певица призналась, что сама недавно получила эти фото.

"Эти фотографии передала мне Априза апай - супруга покойного фотографа, настоящего профессионала своего дела Рахымбая ага. Я и сама их вижу впервые.

Рахымбай ага снимал всех наших известных поэтов, публицистов, людей искусства, был очень трудолюбивым, скромным, все это делал совершенно бесплатно.

Если бы журналисты созвонились с его супругой и показали тот архив, что у нее сохранился, было бы просто замечательно. Спасибо большое за то, что порадовали воспоминаниями о нашей молодости", - написала Макпал Жунусова.

"Ой, почему вы сейчас не носите платья такой длины?! Очень красиво", "Какая вы тут красивая, все наряды вам к лицу", "Макпал, вы красотка! А голос! Невозможно оторваться! Завораживающий! Дальнейших успехов!" - написали ей фанаты.