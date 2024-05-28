Жулдыз Абдукаримова показала "свадебный" фотосет и дала совет девушкам, у которых не было тоя

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала несколько фотографий в разных свадебных нарядах. Супруга Кайрата Нуртаса также обратилась к подписчицам своего блога, передает NUR.KZ.

Буквально накануне Абдукаримова поностальгировала по дню, когда она стала женой Кайрата Нуртаса - актриса выложила фотографию в свадебном наряде, снятую в день бракосочетания в 2007 году.

17 лет спустя Жулдыз снова примерила свадебное платье, причем не одно - правда, теперь она сделала это для съемок рекламы.

"Надеть белое платье годы спустя было не так-то просто", - призналась Абдукаримова, публикуя фотографию в свадебном наряде.

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Некоторые подписчики блога артистки не сразу поняли, что происходит - кто-то подумал, что она успела развестись с Кайратом Нуртасом и создать новую семью.

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Другие фолловеры начали писать Абдукаримовой лично и с сожалением делились, что будучи замужем, у них не было пышного праздника, а потому им не довелось надеть белое подвенечное платье. Таким девушкам актриса дала совет, опубликовав при этом еще одну фотографию в более закрытом аутфите.

"Девочки, ситуации бывают разные, понять можно. Но не нужно всю жизнь сожалеть о том, что у вас не было тоя и что вы не надевали свадебное платье. Просто берите платье напрокат, выберите подходящий букет цветов и устройте себе фотосессию", - предложила Жулдыз.