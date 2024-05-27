"Это магия": улетевшая на Мальдивы Рудковская показала фото в купальнике

49-летняя российская телеведущая Яна Рудковская показала в соцсети фигуру в купальнике. Отдыхающая на Мальдивах теледива услышала в свой адрес комплименты, передает NUR.KZ.

Яна Рудковская запечатлелась на пляже в золотистом слитном купальнике. Туника и маленькая сумочка дополнили ее пляжный образ. Преданные фанаты искупали ее в комплиментах, а некоторые заявили, что сумочка на фото была лишней.

"Фигура хорошая", "Давно не было фото с сумкой в море", "Зачем вам сумка на пляже? Боитесь, что паспорт украдут?", "Очень красивая девушка и купальник", "Это магия", "Шикарно выглядите", "Я надеюсь, что сумка водонепроницаемая для фотоаппарата. Иначе зачем надевать ее на купальник, не пойму", - гласят комментарии.

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